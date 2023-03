Foi instalada na manhã desta segunda-feira (20), no Shopping Aquiri pela Prefeitura de Rio Branco a Junta do Serviço Militar que antes estava localizada no bairro aviário.

O Hino Nacional tocado pela banda do 4º BIS abriu o evento que foi prestigiado por populares, comerciantes, militares, e funcionários públicos. Na oportunidade foram homenageados a representante dos comerciantes do shopping pelo mês das mulheres, o policial que fez a pintura da nova instalação da Junta e dois funcionários da prefeitura que trabalharam na junta e estão se aposentado.

Para Cid Ferreira, secretário de Infraestrutura do município, que representou o prefeito Tião Bocalom nesse evento, a prefeitura deu mais um passo positivo trazendo a Junta do Serviço Militar para o centro da capital acreana.

“A prefeitura mais uma vez, através do prefeito Tião Bocalom, está de parabéns em fornecer esse espaço para os militares e aqui, no segundo piso do nosso shopping, trazer mais um atrativo para que a população que vem se alistar venha com os filhos conhecer as lojas, os espaços físicos, a parte de lanchonete.”

O chefe do posto de Recrutamento e Mobilização tenente Vitalio informou que anualmente mais de 5 mil jovens passam pela fazem o alistamento militar. Para ele a nova localização, na parte central da cidade facilita em tudo a vida do cidadão que procura se alistar.

“A ideia, trazendo a Junta pra cá, é o cidadão vir só uma vez e resolver sua situação sem ter que ficar indo e voltando várias vezes”, disse.

“O local onde estava instalanda a Junta Militar era de difícil acesso com condições muito ruins, com goteiras e aqui nos temos um local adequado para receber bem as pessoas. São milhares de jovens que todos os anos passam por aqui e agora sim, a gente tem o terminal ao lado, bancos, caixas eletrônicos para pagarem as taxas”, explicou o coronel.

