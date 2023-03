FUNDHACRE NA COMUNIDADE mais de três mil atendimentos em cidades do Acre

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou a 7ª edição do programa Fundhacre na Comunidade com atendimentos em saúde no último sábado, 18, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. Os serviços oferecidos ocorreram na instituição religiosa Igreja Batista Filadélfia, que contou com testes de glicemia, regulação de consultas, pressão arterial, PCCU, orientação nutricional, psicologia e Central de Agendamento Cirúrgico (CAC).

“As ações do Fundhacre na Comunidade vem aproximando a unidade de saúde da nossa população, que tem dificuldade de locomoção para buscar o serviço”, destaca o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Glaucia Façanha de Lima estava mais de seis meses aguardando por uma consulta. A paciente que sofre com problemas de fibromialgia relata que o serviço nos bairros tem sido de grande ajuda para a população.

“Sou moradora aqui da Baixada há 10 anos, e o projeto tem sido uma benção e ajudado muita gente, estou muito satisfeita com a minha consulta marcada”, afirma.

Já para a aposentada Nonata Rocha, que é moradora da Baixada da Sobral há 45 anos e passou pela primeira vez por uma orientação nutricional na comunidade, tratam-se de ações de bom proveito.

“Achei muito importante as orientações da nutricionista, ela mostrou o quanto devemos ponderar a nossa alimentação, avaliar o açúcar, e os ingredientes que estamos consumindo, tive muito proveito, deveria acontecer mais vezes”, destacou.

Ao todo somam-se 3.068 atendimentos e sete edições, sendo estas nas seguintes localidades, Porto Acre, Bujari, Vila Campinas em Plácido de Castro, Xapuri, Senador Guiomard, Vila do V e na capital no bairro Baixada da Sobral.

“Esse é um compromisso do governador Gladson Cameli juntamente com a atual gestão na pessoa do nosso presidente João Paulo, em levar saúde para todos. No programa também realizamos ações conjuntas com o Tribunal de Justiça, Iteracre, entre outros”, destacou a coordenadora do programa Rozangela Farias.

A ação itinerante também contou com atendimentos e orientações da Defensoria Pública do Estado, cortes de cabelo e maquiagem.