O ano letivo do Centro de Ensino de Línguas (CEL) teve início nesta segunda, 20, com aulas de inglês, francês, italiano, espanhol e libras. As aulas têm como público-alvo alunos da rede estadual de ensino público, porém, com algumas vagas para comunidade em geral.

Atualmente, o CEL atende 2.770 alunos, divididos em quatro núcleos, sendo três em Rio Branco e um Cruzeiro do Sul, oferecendo gratuitamente o acesso à aprendizagem de uma língua adicional. O centro conta com uma didática diferenciada, que consiste em buscar uma aproximação não apenas com o idioma, mas também com a cultura.

“A gente faz feiras culturais, por exemplo. Na sala de aula, existem dias em que o professor desenvolve atividades que envolvam a cultura, como cinema, poesia, contos”, afirma Vivian Bonfanti, secretária escolar do CEL.

O desenvolvimento de aulas mais dinâmicas é importante para vencer os desafios que o ensino de uma língua adicional traz. Para Vivian, a adaptação do aluno ao ensino de línguas é uma dificuldade enfrentada e combatida pelos profissionais do Centro.

“É a questão da adequação do próprio aluno no ensino de línguas. nosso grande desafio é como envolver esse aluno para que ele consiga sair daqui com excelência de que ele possa tanto se comunicar, escrever, interagir.”

Para a adolescente Ana Júlia, de 15 anos, a possibilidade de estudar outra língua traz mais do que conhecimento, mas a expansão de oportunidades futura. “Eu planejo trabalhar com turismo. Meu sonho é trabalhar como guia turística, e saber outras línguas ajuda muito. Aprender aqui no CEL me possibilita isso”, afirma a jovem, que estuda inglês há aproximadamente dois anos.