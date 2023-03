BR 364: desvio está sendo feito e obra definitiva pronta amanhã

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue mobilizado no KM 1033 da BR 364, no ponto que sofreu erosão neste fim de semana e interrompeu o trânsito na região, isolando o Acre pela via terrestre.

Neste momento, o DNIT está fazendo um desvio no local visando dar fluxo ao trânsito. Após isso, o órgão inicia a reconstrução do trecho.

“Em contato com o DNIT, fui informado que já há uma equipe providenciando desvio no Km 1033, da BR-364, interditado por causa da erosão após as chuvas neste domingo. O desvio permitirá a retomada do tráfego e, em seguida, serão iniciadas as obras de reconstrução do trecho”, relata o senador Alan Rick.

O trecho afetado fica no Estado de Rondônia, próximo da divisa com o Acre. Já existe muita reclamação dos usuários, especialmente quanto à postura das empresas de transporte coletivo. Falta de informação é a principal queixa.