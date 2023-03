Está protocolado na Assembleia Legislativa do Acre o projeto de lei que institui o programa estadual de contratação de jovem aprendiz pela administração direta e indireta do Estado do Acre – Jovens em Ação.

O projeto visa a contratação do jovem no mercado de trabalho, principalmente jovens e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 14 e 18 anos. O programa também busca garantir a qualificação profissional e social, a oferta de condições favoráveis para exercer a aprendizagem profissional, entre outros benefícios.

“O nosso mandato busca a geração de emprego e renda, e mais oportunidades de emprego para todos. Esse projeto de lei trará esperança de que nossa terra volte a ser uma terra de oportunidades. Juntos fazemos um Acre melhor!”, afirmado o deputado Fagner Calegário, autor da proposta.