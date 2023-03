COMEÇA O ANO LETIVO entrega de 40 mil tablets, novo material didático e equipamentos de laboratório marcam abertura do período escolar no Acre

Nesta segunda-feira, 13, o ano letivo 2023 começou para mais de 145 mil estudantes matriculados na rede estadual de ensino. A cerimônia de abertura foi realizada na Escola Humberto Soares da Costa, em Rio Branco, e contou com a participação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza.

Durante a solenidade, o chefe do Poder Executivo destacou os esforços do governo do Estado para assegurar mais qualidade no aprendizado dos alunos e colocar os índices educacionais do Acre entre os melhores do país.

“O que mais queremos é que o filho do pobre tenha a mesma condição do filho do rico. Sabemos que o desafio é grande, mas a nossa determinação de tornar isso realidade é muito maior e, com muito trabalho e fé em Deus, vamos conseguir”, afirmou.

Distribuição de tablets, material didático e entrega de materiais de laboratório

A grande novidade deste ano foi a distribuição gratuita de 40 mil tablets aos estudantes do ensino médio e das escolas indígenas. Os aparelhos possuem chip com internet móvel e são uma ferramenta a mais na aprendizagem dos alunos.

O Estado também entregou kits com equipamentos de laboratório de Química, Física, Biologia, Matemática e Informática para todas as 163 escolas do ensino médio, além do novo material didático físico e digital. Todos esses investimentos somam mais de R$ 166 milhões em recursos próprios e do governo federal.

“Todos estes investimentos do governo do Acre refletirão em um ensino de qualidade aos nossos estudantes e darão mais oportunidades para que eles possam contribuir com o desenvolvimento do estado, no futuro”, pontuou Mailza.

De acordo com Aberson Carvalho, secretário de Educação, Cultura e Esportes, o governo não vem medindo esforços para que os estudantes acreanos tenham a tecnologia como uma grande aliada no aprendizado.

“A tecnologia chegou à escola e também irá para a casa dos nossos alunos. Tudo isso que estamos fazendo é a prova de um trabalho comprometido para que o Acre fique entre dez estados com a melhor educação do Brasil”, argumentou.

Estudantes acreanos são valorizados pelo governo do Estado

Augusto Barreto foi um dos contemplados com o tablet. Estudante do terceiro ano, o jovem enfatizou que o equipamento eletrônico ajudará na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Como aluno, eu me sinto valorizado. O tablet facilitará muito o acesso à internet e a democratização da educação como um todo. Quero fazer faculdade de Física e tenho certeza que o equipamento será importante nessa preparação”, expôs.

A gestão do governador Gladson Cameli é responsável por várias conquistas na área da educação. A implantação do prato extra da merenda, distribuição gratuita do fardamento escolar, contratação de novos professores efetivos e implementação de novos colégios cívico-militares estão entre os principais avanços.

A cerimônia contou com a participação do secretário de Planejamento, Ricardo Brandão; do secretário de Administração, Paulo Roberto Correia; do deputado federal, Ulysses Araújo; e dos deputados estaduais Michelle Melo e Tadeu Hassem.