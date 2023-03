Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta segunda-feira, 13, uma lista com mais de 200 nomes de servidores ativos da Secretaria de Saúde (Sesacre) que devem fazer atualização cadastral anual este mês.

Os profissionais devem comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da pasta no prazo de 5 dias úteis, a partir da data de publicação da convocação no Diário Oficial, para regularizar o cadastro, sob pena de suspensão dos vencimentos até o comparecimento.

O que é a atualização cadastral anual

É a atualização dos dados cadastrais, pessoais e funcionais, de todos os servidores ativos do governo do Estado do Acre.

Quando realizar a atualização cadastral anual

Todos os servidores devem realizar a atualização cadastral no mês de seu aniversário.

Como fazer

Preencher o formulário online disponível no endereço eletrônico www.atualizacaocadastral.ac.gov.br apresentar o comprovante ao Departamento de Gestão de Pessoas do órgão onde atua, assinado pelo chefe imediato. Caso o servidor tenha alterado algum dado, deve entregar também o(s) documento(s) que demonstre(m) a alteração.