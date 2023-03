Tarauacá abre seleção para bolsistas com cadastro de reserva

A Prefeitura de Tarauacá abriu processo seletivo simplificado com 80 vagas imediatas e para cadastro de reserva visando contratar bolsistas para a educação infantil em comunidades rurais de difícil acesso do município no âmbito do Programa Caminhos da Educação no Campo.

As inscrições serão nos 15,16,17 e 20, 21 de março de 2023 no horário das 8h às12h e das 14h às 17h na Secretaria Municipal de Educação de Tarauacá, na Rua Juvêncio de Menezes, n° 345.

A carga horária semanal do Agente Educador será de 30 horas semanais, sendo que 25 horas dedicado aos encontros e 5 horas aos planejamentos e formação.

A jornada diária será de 4 horas, podendo ser executadas entre 7 e 17 horas.

A remuneração será conforme o salário mínimo vigente, R$ 1.320 em regime de bolsa.

A seleção será realizada em apenas uma etapa que será através de prova objetiva.

A prova valerá 100 pontos. A prova objetiva será realizada no 16 de abril de 2023, na Escola Municipal Profa Rilza Maria do Nascimento, na Rua Benjamin Constant, no 510, bairro Senador Pompeu, em Tarauacá.

Edital aqui:

https://drive.google.com/file/d/1xwATcuHczGfGC947PqdljZM7TXcr4q63/view