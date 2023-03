Dando seguimento aos trabalhos do Opera Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou nesta sexta-feira e sábado, 10 e 11, um mutirão de consultas pré-operatórias para cirurgia-geral, com pacientes dos municípios de Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Foram atendidas 112 pessoas que aguardavam na fila de espera para a realização das consultas. Além do atendimento ambulatorial, foram realizados os exames de eletrocardiograma, raio-x, hemograma completo, e a avaliação do risco cirúrgico pelo cardiologista.

“Dessa vez, a ação foi descentralizada da Regional. Os pacientes não precisaram se deslocar para o hospital referência do Alto Acre, pois foram atendidos em seus respectivos municípios. Isso traz mais comodidade e qualidade no atendimento”, declarou o coordenador da Regional de Saúde do Alto Acre, Pablo Araújo.

De acordo com o cirurgião-geral, Yotaro Camargo Suzuki, aproximadamente 98% dos usuários atendidos na ação foram classificados dentro da especialidade, com necessidade de operar.

“A equipe veio ao município avaliar os pacientes e diagnosticar se eles, realmente, têm patologias ou doenças cirúrgicas. Feito o diagnóstico, nós os preparamos para que possam ser submetidos às cirurgias. A nossa proposta cirúrgica vai ser concluída daqui a alguns dias, para que eles possam ficar curados das suas doenças”, relatou.

Segundo o assessor do Complexo Regulador da Sesacre, Relben Ferreira, o objetivo da ação é promover celeridade aos processos. “Eles sairão daqui, praticamente, com a cirurgia pré-agendada. O mutirão de cirurgia, para esses pacientes, está previsto para ser realizado no último final de semana de março, no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia’, informou.

Relatos dos pacientes

“Estou com duas hérnias. Há três anos aguardo pela cirurgia, pensava que não ia dar mais tempo. Tenho um filho pequeno e sou eu quem cuido, então tinha medo de algo acontecer comigo. A doença me impediu até de trabalhar, vivo porque as pessoas me ajudam, mas agora acredito que está acabando e eu vou fazer minha cirurgia”, relatou o João Barroso de Azevedo, 62 anos, morador de Xapuri.

Odete Batista Pereira reside na zona rural de Epitaciolândia, e desde maio de 2022 aguarda a retirada de um cisto no braço. “Eu me preocupei porque está crescendo, por isso procurei atendimento em Rio Branco, mas pedi para a médica me referenciar para Brasileia. A gente agradece essa ação aqui, mais perto da nossa casa”, falou.

Para o comerciante de Assis Brasil, Sergio Monteiro de Lima, de 52 anos, a espera pela cirurgia está, finalmente, acabando. “A hérnia impossibilita a gente de fazer força, de trabalhar. A cirurgia vai me ajudar, pois minha esposa é cadeirante e essa doença me impede, muitas vezes, de ajudá-la”, contou.