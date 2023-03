A Valmet, em parceria com o IEL São Paulo, está oferecendo oportunidade de Estágio Técnico em Mecânica para atuação presencial em Sorocaba, SP. Olhe só alguns benefícios: Bolsa auxílio: R$ 1.300,00; Auxílio Transporte; Refeitório no local; Plano Médico; e Plano Odontológico. NÃO perca tempo e PARTICIPE do processo seletivo! Interessados, enviar o CV para o e-mail: [email protected]

