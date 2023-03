O governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), levou, nesta sexta-feira, 10, ajuda humanitária a casas de acolhimento a migrantes que chegam nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

A ação contou com a entrega de colchões, cestas básicas e kits de higiene pessoal, na intenção de garantir o assistencialismo, recepção e acolhimento dos migrantes que chegam ao país em busca de refúgio.

O secretário de Assistência Social, Lauro Santos, aproveitou a agenda para fazer um relatório da situação dos abrigos que será repassado para o governo federal.

“Tivemos a oportunidade de conhecer o problema in loco, trazer ajuda humanitária e deliberar sobre a documentação dos refugiados, verificar a superlotação dos abrigos e a infraestrutura”, declarou Lauro.

De acordo com o que foi identificado pelos técnicos da Seasd, será preciso ampliar os abrigos, levar internet, cavar poços, oferecer o transporte para os refugiados seguirem viagem, dentre outras demandas estruturais nos abrigos de Brasileia e Epitaciolândia. Já no município de Assis Brasil, será necessário disponibilizar ou construir um novo abrigo.

As agendas contaram com a presença e apoio do vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, representantes da prefeitura Assis Brasil e gestores da Seasd.