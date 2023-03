A mobilização do Centro de Referência para avançar a vacinação de grupos prioritários no Acre

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), está dando continuidade na vacinação de pessoas dos grupos de risco contra a covid-19. Os grupos prioritários incluem idosos, gestantes e imunossuprimidos.

O objetivo desta iniciativa é proteger a população contra a cepa original do novo coronavírus e as subvariantes da ômicron. Mesmo a Anvisa recomendando o uso dos reforços bivalentes em todas as pessoas acima de 12 anos, o Ministério da Saúde decidiu reduzir o público-alvo dos imunizantes apenas para os grupos prioritários, que incluem idosos com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, imunocomprometidos, pessoas com deficiência, pacientes vivendo em instituições de longa permanência, povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, e profissionais da saúde.

De acordo com a coordenadora do Crie, Daíla Timbó, a campanha contra a covid-19 e a influenza serão realizadas simultaneamente ainda neste mês de março. “Ainda neste mês daremos início a nova campanha da Influenza com uma nova vacina e em breve faremos o anúncio”, ressaltou.

Em uma nova recomendação, o Ministério da Saúde, autoriza que as vacinas da Covid-19 e da gripe podem ser aplicadas no mesmo dia. Antes, a orientação do Ministério da Saúde era que houvesse um intervalo mínimo de 14 dias entre as imunizações.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Acre, Renata Quiles, explica que a vacinação contra as doenças respiratórias é garantida pelo SUS de forma acessível, inicialmente para grupos prioritários e posteriormente a toda população interessada.

“Chegamos em um ponto onde não podemos relaxar com as coberturas vacinais, começamos a controlar a covid-19 e já vimos os estragos que ela e a influenza são capazes de causar na vida das pessoas. Convidamos a população a realizar este ato de prevenção e preservação da vida, da família e da comunidade”, destacou Renata Quiles.

No Crie, a vacinação está sendo realizada de segunda a segunda, das 7 às 17 horas. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais fica localizado na avenida Getúlio Vargas, 595, Centro, próximo ao INSS.