Edvaldo Magalhães comenta Ptolomeu: “medidas sinalizam o que virá”

O líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre, deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), usou o Twitter na manhã de hoje (9) para comentar a respeito da 3ª fase da Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal para apurar indícios de corrupção na cúpula do governo Gladson Cameli.

O parlamentar disse que “a Operação Ptolomeu (fase III) por sua extensão, já é prova da larga e profunda corrupção que se enraizou no governo do governador Gladson Cameli”. E acrescentou: “As medidas impostas são apenas uma sinalização do que virá. Demorou, mas chegou. Triste momento para o povo acreano”, ressaltou a liderança oposicionista.

A terceira fase da Operação Ptolomeu busca o ressarcimento de parte dos valores desviados dos cofres públicos. Nesse sentido, o STJ determinou a indisponibilidade de aproximadamente R$ 120 milhões, por meio do bloqueio de contas e sequestro de aeronaves, casas e apartamentos de luxo adquiridos como proveito dos crimes. Na mesma decisão, 15 empresas investigadas tiveram suas atividades econômicas suspensas por determinação do Tribunal Superior.