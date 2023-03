Com mais de 1,5 mil alunos certificados, Polo Digital do Acre abre mais vagas em curso profissionalizante

Estão abertas as inscrições para o o curso presencial de Microsoft Office para o Mercado de Trabalho, oferecido, em Rio Branco, pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM).

As vagas estão abertas até segunda-feira, 13, por meio do site polodigitalseict.com.br. Nesta etapa, 30 alunos serão qualificados em duas turmas: uma no período da manhã (das 8h às 10h30) e outra no período da tarde (das 14h às 16h30).

Mais de 1.500 alunos já foram certificados por meio do Polo Digital. Na área administrativa, o curso mais procurado é de auxiliar administrativo. O diretor de Indústria da Seict, Albert Azenha, menciona a importância da qualificação para o currículo de quem busca uma oferta de emprego.

“Qualquer área de trabalho exige conhecimento em informática, daí nossa prioridade à qualificação tecnológica. Também vamos atuar em cursos administrativos que têm procura contínua. O secretário Assurbanipal Mesquita pediu uma força-tarefa na qualificação de novos profissionais ao mercado de trabalho”, disse.

O curso Microsoft Office para o Mercado de Trabalho tem início no dia 15 de março e se estende até 5 de abril. As aulas serão ministradas no Teatro Barracão Matias, na Sobral, na capital.

==Por Jairo Carioca/Agência de Notícias do Acre