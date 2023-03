Em 2023, mais de 800 pacientes retirados da fila de cirurgias

Oferecer qualidade de vida aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e zerar as filas de espera são prioridades da atual gestão do governo do Acre. Prova disso é que mais de 820 cirurgias, entre eletivas e de diversas especialidades, já foram realizadas só nos primeiros dois meses do ano.

Reiniciado em 2022, após o período pandêmico de enfrentamento à covid-19, o Opera Acre, maior programa de redução de filas do estado, mantém-se este ano com investimentos de mais de R$ 10 milhões, advindos do Programa Nacional de Filas de Cirurgias Eletivas, lançado pelo governo federal no início de fevereiro, e de recursos perdidos que foram resgatados nesta gestão. O aporte garantirá a manutenção de convênios e mutirões, exames e consultas realizados toda semana nos principais hospitais de referência do estado.

“A descentralização de serviços de saúde, que antes eram oferecidos apenas na capital acreana, levam assistência e qualidade de vida a pacientes do interior, que antes não eram alcançados. Gastos com viagem e estadia, a quilômetros de distância de casa, não serão mais um problema pra quem já tem a saúde fragilizada. Atendimentos, exames especializados e cirurgias estão sendo oferecidas nas principais regionais do Acre, diminuindo dificuldades de acesso e alcançado todos os usuários do SUS”, destaca Pedro Pascoal, titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Sônia Maria Rodrigues aguardava, ansiosa, pela cirurgia de laqueadura. O procedimento foi realizado no Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, no início de fevereiro. Mãe de cinco filhos, ela comemora: “Minha última gestação foi de risco, tinha hemorragias e isso me trazia problemas de saúde. A cirurgia veio em mais que boa hora”.

Após 20 anos como motorista de ônibus, Raimundo Bandeira desenvolveu uma artrose no joelho, sendo necessária a realização de uma cirurgia ortopédica. Depois de passar pela fila de espera, a tão sonhada ligação telefônica para agendar o procedimento aconteceu e, por meio do Opera Acre, o aposentado está totalmente recuperado.

“Fui muito bem atendido da entrada à saída do hospital. Finalmente pude me livrar de uma doença que me causou dores por vários anos. Meu sentimento é de gratidão e fico feliz que mais pessoas estão sendo alcançadas, porque nem todo mundo pode pagar plano de saúde e o SUS tem sido a saída”, afirma.