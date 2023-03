Começa campanha para elevar estoque do Banco de Leite da MBH

O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, está precisando de doações. Por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), lançou uma campanha para sensibilizar e mobilizar a população.

Destinado aos bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados pelas próprias mães, o leite materno doado é fundamental para ampliar as chances de recuperação dos recém-nascidos.

“Dez ml de leite são suficientes para alimentar até dez crianças dentro de uma UTI. Nosso maior interesse é manter os bebês mamando, assim como captar o leite doado”, explica a coordenadora do BLH, Ingrid Taveira.

“O leite humano ajuda quando a mãezinha não produz o leite, o que foi o meu caso, no início. Ter esse serviço disponível me deixou aliviada, pois meu filho não ficou com fome, o que o ajudou a crescer e ficar forte. Eu agradeço à mãe que se voluntariou e doou. A atitude dela ajudou o meu bebê”, declarou Vangleisa da Costa, mãe de Kleber Lucas, que nasceu de 7 meses, pesando pouco mais de um quilo, e que precisou do leite armazenado.

O BLH, que funciona 24 horas por dia, assiste, também, as mães de bebês que se alimentam exclusivamente de leite humano, e que ao procurarem a unidade, apresentem fissura mamilar, mastite (inflamação aguda dos tecidos da mama) ou dificuldade na amamentação.

Torne-se uma doadora

Uma mulher que deseje se tornar doadora de leite humano pode entrar em contato com o Banco de Leite da Maternidade Bárbara Heliodora pelo telefone (68) 3215-4813. Após o contato é realizado o cadastro, quando são solicitados exames, pois a doadora precisa estar saudável.

Concluída essas etapas, a doadora passa por orientações para coletar e armazenar o líquido corretamente. Quando os potes estão cheios, ou já tiverem passados nove dias da primeira coleta, o Banco de Leite recolhe o material na casa da voluntária, respeitando as condições-padrão de refrigeração, transporte e armazenamento.

Triagem e armazenamento

O leite doado é selecionado, classificado e tratado. Todo processo é chamado de pasteurização, em que a substância é submetida a um tratamento térmico, com o objetivo de eliminar bactérias e outros riscos que possam influir na qualidade do leite.