A coordenadora da Divisão de Saúde Rural e Ribeirinha, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) da Prefeitura de Rio Branco, Rejane Almeida, concedeu entrevistas às Rádios Difusora Acreana e Eco Acre FM, para alertar as comunidades que vivem isoladas dos centros urbanos, para ficarem atentas às datas em que o Itinerante Fluvial Saúde na Comunidade vai atender em suas localidades.

Ao todo são onze (11) pontos de apoio, em que os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, microscopistas, agntes comunitários de saúde e agentes de endemias irão passar para atender as mais de 52 comunidades que ficam às margens do rio Acre, Riozinho do Rola, Igarapé Vai de Ver e Igarapé Espalha.

O Itinerante Saúde na Comunidade tem previsão de sair do Porto da Base, no perímetro urbano da capital, no próximo dia 14. Serão oferecidos atendimentos de saúde de toda a Atenção Básica, exames de PCCU, consulta com clínico geral, exames de malária, leishmaniose, todas as vacinas do calendário vacinal da criança e do adulto, além de vacinas contra a covid-19 e vacinação antirrábica.

Os ribeirinhos também receberão atendimentos do Auxílio Brasil, planejamento familiar e, ainda, dispensa de medicamentos e entrega de mosqueteiros impregnados, que protegem contra doenças endêmicas da região.

Os atendimentos, serão realizados na seguinte ordem:

Dia 15 de março, na Associação Água Preta (Barro Alto);

Dia 18 de março, na Associação Cajazeira;

Dia 21 de março, Igarapé Vai Se Ver, (Cumarú);

Dia 23 de março, Igreja Assembleia de Deus;

Dia 25 de março, Seringal São Bernardo (Colocação Buriti)

Dia 28 de março, Centro de Florestania (Igarapé Espalha);

Dia 30 de março, São Francisco do Espalha);

Dia 2 de abril, Seringal Passagem;

Dia 4 de abril, Projeto Oriente;

Dia 6 de abril, Boca do Espalha (Macaúba);

Dia 8 de abril, Seringal Macapá.

“São 30 dias percorrendo o rio Acre, o Riozinho do Rola e seus afluentes, levando saúde com dignidade a essas pessoas que tanto precisam e vivem isoladas dos centros urbanos. Até porque, essa é uma determinação do nosso prefeito Tião Bocalom, a levar dignidade e humanização de saúde para quem precisa. Nós somos uma equipe grande, de mais de 60 profissionais, os deslocamentos são longos, as dificuldades do acesso pelos igarapés são inúmeras, mas a satisfação de participar dessa ação não tem preço. É muito gratificante. É aquela sensação de encher o peito e dizer: eu fiz parte disso”, diz a coordenadora Rejane Almeida.