ÚLTIMO LOTE programa Educação Conectada paga R$5,7milhões a 1,2 mil trabalhadores da Educação

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realizou nesta terça-feira, 7, o pagamento da última parcela do programa Educação Conectada, relativo ao ano de 2022. O valor total do investimento realizado pelo governo do Acre é superior a R$ 5,7 milhões.

Foram beneficiados com o pagamento 1.213 profissionais, entre professores, coordenadores pedagógicos, de ensino e administrativos, além de mediadores. Mais de 7,2 mil professores foram beneficiados desde o início do programa.

O primeiro lote do programa contemplou um total de 4,9 mil profissionais, com recursos investidos na ordem R$ 23,5 milhões. Já no segundo lote, foram investidos mais de R$ 5,1 milhões, contemplando um total de 1.139 professores da rede pública de ensino.

Os recursos são destinados à aquisição, pelos profissionais, de um notebook, no valor de R$ 4,5 mil cada um, além de pagamento de internet pelo período de três meses. O pagamento é possível graças ao decreto 10.060/21, que regulamentou a lei 3.778, de setembro de 2021.

Para ter direito aos recursos do programa, o professor precisa estar em efetivo exercício na escola, nos centros, nos núcleos, classes hospitalares e demais unidades de escolarização e de atendimento da educação especial, além de profissionais que estejam na gestão escolar, na coordenação de centros e núcleos.