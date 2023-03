PF deflagra Operação Paz na Floresta em polo agrário no Bujari

A Polícia Federal, com apoio do INCRA, IBAMA e Polícia Civil, deflagrou nesta terça-feira, 7/3, a Operação Terra Solta, com a finalidade de investigar diversos crimes, envolvendo assentados e não assentados do Polo Antônio de Holanda, na cidade de Bujari.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, três medidas cautelares de proibição de acesso e frequência à área de Reserva Legal e um mandado judicial de suspensão de atividades de pessoa jurídica.

A investigação foi iniciada a partir de denúncias do Incra do Acre, que apontaram indícios de invasão, loteamento e comércio de área no interior da Reserva Legal.

Em razão dos fatos apurados, os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, invasão de terras públicas da União, desmatamento e falsidade ideológica, entre outros delitos, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

A Operação Terra Solta está vinculada ao Projeto Paz na Floresta, instituído no âmbito da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Acre, que tem por objetivo a repressão e a investigação de invasões e desmatamento de áreas ambientais tuteladas pela União.

Semana de Combate a Crimes Ambientais

O trabalho iniciado nesta terça deu início à semana de combate a crimes ambientais no Estado do Acre, denominado Projeto Paz na Floresta, que visa ao combate generalizado de crimes ambientais em Projetos de Assentamento da União.

Ao longo da semana, serão mobilizados mais de 150 policiais federais, que estarão empenhados no combate à criminalidade ambiental.

A Polícia Federal no Estado do Acre reitera o compromisso no combate aos crimes contra o meio ambiente e proteção da floresta amazônica. Denúncias poderão ser efetuadas pelo telefone (68) 3212-1229.