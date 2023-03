O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) iniciou seu discurso durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (07), enaltecendo a atitude do presidente Lula (PT) em liberar R$ 600 milhões para serviços de recuperação da BR-364.

O parlamentar lembrou que alguns deputados opositores ao governo petista, duvidaram que o presidente fosse liberar os recursos, uma vez que obteve uma votação pífia no Acre.

“O governo anterior deixou no Ministério do Transporte menos de R$ 5 bilhões para manutenção das entradas este ano. Parte da bancada do Acre votou contra a PEC de transição apresentada pelo governo Lula, que previa um orçamento maior, e foi pra TV dizer que a proposta traria insegurança jurídica. Agora todos querem aparecer, pois devido a PEC o Acre recebe R$ 600 milhões para recuperar a BR-364”, pontuou.

Magalhães parabenizou os deputados Nicolau Júnior (PP) e Emerson Jarude (MDB), que foram a Brasília participar de uma audiência com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, para abordar sobre o tema. Ele finalizou seu discurso enaltecendo o presidente Lula pela atitude de estadista.

“Agora, nossa BR-364 terá recursos para ser recuperada graças ao presidente Lula, que mesmo obtendo uma votação pífia no Acre, agiu como um verdadeiro estadista e olhou pelos acreanos”, concluiu.