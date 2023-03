Vacinação: mais de 220 doses aplicadas à pessoas com deficiência

A campanha de vacinação de pessoas com deficiência deu importantes resultados em Rio Branco. Foram 101 pessoas atendidas nos dois dias no Crie e no Terminal Urbano, com total de 159 doses aplicadas. Também foi realizada a vacinação domiciliar, promovida pela equipe do programa Melhor em Casa, que promoveu a imunização dos pacientes impossibilitados de deslocamento, atendendo 128 pessoas e totalizando 224 vacinas.

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Acre, Renata Quiles, o empenho dos governos federal, estadual e municipal fez a diferença para a realização da vacinação contra a covid-19 e influenza, além de administrar os demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Acre, Renata Quiles. Foto: Odair Leal/Sesacre

“O reforço vacinal se dirige a pessoas com deficiência que já tenham tomado pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19. E também estarão sendo disponibilizadas vacinas de rotina oferecidas no calendário vacinal”, destacou a coordenadora.

A coordenadora estadual da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, Soron Steiner, falou da importância dessas campanhas para reforçar a vacinação e lembrou que a imunização continua em todo o estado.

Coordenadora estadual da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, Soron Steiner. Foto: Odair Leal/Sesacre

“A vacinação, neste fim de semana, teve um saldo muito positivo, pois além de vacinarmos as pessoas com deficiência, também atingimos a população em geral e promovemos educação em saúde, ressaltando a importância da imunização”, destacou Soron Steiner.

No Crie, a vacinação está sendo realizada de segunda a segunda, das 7 às 17 horas. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais fica localizado na avenida Getúlio Vargas, 595, Centro, próximo ao INSS.