Este Processo Seletivo visa preencher um total de 2 vagas para contratação imediata e um total de 20 vagas para formação de Cadastro de Reserva. As insdrições vão até 15 de março de 2023 no portal do IBGP.

As vagas são de analista técnico I – infraestrutura em tecnologia da informação, com salário de R$ 5.873,36) e de analista técnico II, cuja remuneração é de R$ 9.077,49.

Mais informações pelo link https://www.ibgpconcursos.com.br/