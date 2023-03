Com o intuito de reduzir as filas de espera, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste final de semana, dias 4 e 5 de março, cirurgias ginecológicas no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul e cirurgias de proctologia no hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard.

Os atendimentos fazem parte do Programa Opera Acre, que acontece simultaneamente toda semana, alcançando pacientes das três regionais do estado. Nesta edição, 18 pacientes regulados pelo complexo, passaram por procedimentos cirúrgicos.

“Estamos trabalhando para que ao final desses quatro anos de gestão, tenhamos zerado as filas de espera de pacientes a espera por cirurgias. Para isso, já temos R$ 2,5 milhões em recursos garantidos para a manutenção do serviço. Com certeza trarão avanços para nossa população”, destacou Pedro Pascoal, secretário de Estado de Saúde.

Paralelo ao Opera Acre, a saúde também está realizando, todos os fins de semana, mutirões de exames com sedação no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) e Centro de Diagnóstico por Imagem (Cedimp). Ao todo, nesta edição, estão sendo realizados 94 exames de ressonância magnética com sedação.

A iniciativa teve como objetivo reduzir o tempo de espera e diminuir a demanda reprimida de pacientes que aguardavam por cirurgias.

No ano passado, dejaneiro a junho, o número de atendimentos do Opera Acre quase alcançou a média de atendimento normalmente realizados no período de um ano inteiro.