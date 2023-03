Feriado do Dia da Mulher é transferido para a sexta-feira (10)

O feriado estadual do Dia da Mulher, instituído pela Lei nº 1.411/2001 é comemorado no dia 8 de março, mas neste ano foi adiado para o dia 10 de março, nos termos da Lei n° 2.129/2009.

Serviços públicos essenciais da Saúde, como as unidades de pronto atendimento (Upas) e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e da Segurança Pública, como as delegacias de polícia, seguem com o atendimento ao público sem alteração. As unidades da Central de Serviços Públicos (OCA) do estado não abrirão, retornando no próximo dia útil.

O Dia Internacional da Mulher teve início com o movimento operário em 1908, mas somente em 1975 a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU).