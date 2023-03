Cargos de professor – qualquer área licenciatura, pedagogia, letras inglês, matemática, português, história, biologia, educação especial.

São quarenta vagas.

Informações no site www.fundape.com.br/cursos_e_eventos e também no site oficial da Prefeitura do Bujari.

Salário de R$ 2.403,00.

Inscrições são feitas via internet no site Fundape. Começou dia 6 e vai até 12/03/2023.

Acesse o edital

.

