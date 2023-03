“Vejo muita coisa desagradável”, diz vereadores sobre Rio Branco

“Uma situação lastimável”. A frase é da vereadora Elzinha Mendonça ao relatar na sessão de quinta-feira, 2, na Câmara Municipal de Rio Branco, a visita feita ao Loteamento São Sebastião e bairro Novo Horizonte.

“Confesso que eu fico muito triste quando vou aos bairros de nossa cidade, tenho visto muita coisa desagradável. A exemplo disso, o loteamento São Sebastião, que fica na Baixada da Sobral, onde estive a convite da moradora Francisca Feitosa, está um caos. A pessoa sai de casa e já cai em no esgoto, um odor insuportável”, disse a parlamentar.

E acrescentou: “passei pouco tempo ali e não aguentei o cheiro, imagina quem moram no local. ali estão pessoas, famílias com crianças, com idosos. Reivindico ao Poder Público que resolva essa situação”, falou Elzinha ao pontuar ainda que outros colegas de parlamento já fizeram a mesma denúncia com relação aos bairros da Capital.

Com relação à visita ao bairro Novo Horizonte, a vereadora disse que a situação é parecida com a da Baixada da Sobral.

“Fui ao bairro Novo Horizonte a convite do Márcio Pereira, que é o presidente. Uma situação gravíssima no Residencial Palheral, próximo à Rua Araponga. A prefeitura estava fazendo a obra na rua, isso em julho de 2022, quando foi passar o compactador começou a tremer o residencial que tem mais de onze famílias, inclusive pessoas com câncer, crianças especiais, cadeirantes. A prefeitura conseguiu pagar um aluguel social porque essa situação comprometeu as casas, ficou impossível de morar, quase nove meses depois e não teve uma solução para essas famílias. Estou aqui em nome dessas famílias para pedir uma posicionamento da Prefeitura”, finalizou.