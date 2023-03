Ruas do Povo deixa rastro de lama e falhas e gestor deve explicação

O vereador João Marcos Luz proporá, na sessão da Câmara Municipal de quinta-feira, 2, o convite ao governador Gladson Cameli para participar de uma audiência pública para buscar melhorias nas mais de 600 ruas consideradas intrafegáveis do Programa Ruas do Povo. A pavimentação foi realizada pelo estado na gestão anterior, apresentando uma série de falhas.

A proposta tenta encontrar uma resolução para a série de queixas realizadas por rio-branquenses que todos os dias denunciam o lamaçal causado pela falta de um serviço de qualidade, segundo o parlamentar. “Hoje, o maior problema, em Rio Branco, chama-se Ruas do Povo, que representam 607 ruas intrafegáveis, então a infraestrutura é, sim, o maior gargalo devido a um problema histórico, porque gestores anteriores maquiavam a cidade, faziam o serviço de qualquer jeito, apenas para ganhar voto. Estamos diante de situações gravíssimas”, afirmou o vereador.

Recompensa

João Marcos Luz usou a tribuna do Legislativo Municipal, na manhã desta quarta-feira, 01, para comunicar que houve a publicação no Diário Oficial do Estado, oficializando um grupo de trabalho que deverá regulamentar o pagamento de recompensa para as pessoas que encaminharem denúncia contra o furto de fios de cobre