PM prende traficantes e detém menor com drogas no Montanhês

Assessoria de Comunicação da PMAC

No início da noite desta sábado, 4, o Grupo Tático do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu quatro pessoas e apreendeu uma menor, durante uma incursão no bairro Montanhês. Com eles, a equipe também apreendeu drogas e dinheiro.

Os militares faziam uma operação a pé, nas escadarias da Rua João Minas Coelho, quando em uma aglomeração de pessoas alguém arremeçou um pote plástico. Os policiais encontraram na vasilha uma quantidade de 23 papelotes de cocaína e 10 tabletes de maconha.

Com o grupo de três homens e duas mulheres, um deles monitorado pelo sistema criminal e uma delas menor de idade, a guarnição também encontrou uma quantia de mais de mil reais em espécie.

Os militares conduziram os envolvidos à Delegacia de Flagrantes, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.