Concurso BB: inscrição prorrogada mais uma vez; veja nova data

O concurso Banco do Brasil teve mais uma vez as inscrições prorrogadas. As oportunidades são para nível médio, cargo de escriturário.

As inscrições que iam finalizar na última sexta-feira, 03 de março, agora, os interessados têm até dia 06 de março para realizar o cadastro no portal Cebraspe, banca organizadora.

O certame oferta mais oportunidades para este novo edital e passa a oferecer 6.525 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio. Ao todo, são 525 postos além do que foi informado anteriormente.

As novas vagas são destinadas às pessoas com deficiência, sendo 299 para provimento imediato e 226 para formação de cadastro de reserva.

Alteração nas vagas para PcDs

Com o ajuste, a instituição afirma que esta condição esclarece o compromisso com a população. “O total de vagas reservadas às pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, o que significa que serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência”, falou a vice-presidente Corporativo do BB, Ana Cristina Garcia.

As mudanças foram anunciadas na segunda-feira, 27 de fevereiro. A retificação também traz novas regras de convocação dos classificados. Segundo o edital, os candidatos PcDs serão convocados na microrregião de classificação, após o intervalo de três vagas providas pela ampla concorrência.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-4-2022/001-bb-de-24-de-fevereiro-de-2023-466345801