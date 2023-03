Aprimeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1 teve 92,3% (9.293) e 91,7% (9.237) de participação no primeiro e segundo turnos, respectivamente. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicou as provas objetiva e discursiva, neste domingo, 5 de março, em oito cidades brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Ao todo, 10.073 pessoas se inscreveram. As versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta serão divulgadas na próxima quarta-feira (8). O prazo para interpor recursos vai até o dia 14/3. O Inep divulgará o resultado definitivo da prova objetiva e provisório da prova discursiva em 11 de abril. Já o resultado final será publicado no dia 8 de maio.

Aplicação — O exame foi aplicado sem registro de intercorrências, em sete dos oito municípios de prova. Na cidade de Rio Branco (AC), houve interrupção do fornecimento de energia, no período da tarde, em função das fortes chuvas na região — o Inep monitorou a situação junto à instituição aplicadora e à companhia de energia local. Um levantamento será realizado para identificar se alguma pessoa foi comprovadamente prejudicada. Se for o caso, o Instituto comunicará diretamente os participantes sobre as providências cabíveis.

Revalida — O exame busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

Composto por duas etapas (teórica e prática), o Revalida aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva). A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva.