Oficina de Artes e Ofício na aldeia ensina escultura em madeira

Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs) da Terra Indígena Katukina/Kaxinawá participaram nos dias 22 a 28 de fevereiro da Oficina de Artes e Ofício, organizada e mediada pelo agente Antônio de Carvalho Banê. Além dos 10 AAFIs, mulheres e homens dos povos Huni Kuĩ e Shanenawa, a atividade reuniu cerca de 30 pessoas na aldeia Boa União, onde aconteceu a oficina.

Os participantes aprenderam técnicas de esculpir a madeira que é reaproveitada de árvores caídas em roçados, matas e beiras de rio.

“Eu tinha esse sonho de transmitir essas aplicações e colocar para fora o que eu aprendi, inclusive nas mirações de Nixi Pae. É gratificante porque meus parentes puderam ver o que eu mirei e um trabalho desse fortalece nossos mitos tradicionais, nossas histórias e nossa língua Hãtxa Kuĩ”, conta Antônio Banê, que é AAFI formado.

Nos Cursos de Formação de AAFIs, a disciplina Artes e Ofício trabalha com temas relacionados às cosmologias dos povos indígenas, através de personagens mitológicos que tem uma relação com a conservação dos recursos naturais. Com essa proposta, além dos bancos mitológicos já foram criadas esculturas e pinturas em tela e aquarela. Outras peças como poltronas de cipó e bancos de encaixe também são produzidas pelos AAFIs.

A atividade teve apoio do Projeto Experiências Indígenas de Gestão Territorial e Ambiental no Acre (Fundo Amazônia/BNDES), coordenado pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre) em parceria com a Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC) e as associações de 8 Terras Indígenas.

