O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), reinaugurou o Centro Integrado do Esporte (Ciec) para a comunidade do Bairro São Francisco. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 3, em Rio Branco.

O prédio vai abrigar diversas atividades de esporte e cultura, como natação, escolinhas de futebol, futsal e basquete, que vão ser ofertados para a população desse bairro.

“Esse espaço vai ser importante para incentivar o esporte nessa área. Estamos oferecendo à comunidade mais uma opção de lazer”, explicou o chefe do Departamento de Esporte da SEE, Regileudo Castro.

Cameli destacou também a importância da cultura para o Estado, por meio de projetos como a capoeira e também do trabalho desempenhado pelo grupo TRZ, que ornamentou as paredes do Ciecs com o grafite. Foto: Diego Gurgel/Secom

O governador Gladson Cameli participou da solenidade, e acompanhado de gestores públicos e parlamentares, realizou o descerramento da placa de reinauguração, e assinou a ordem de serviço para entrega do voucher que garante o fardamento escolar.

“A reforma do Ciec faz parte do compromisso que assumi em melhorar a segurança, o esporte e a cultura no nosso estado. Hoje também assinamos a ordem de serviço para entrega do fardamento escolar. Uma família que gastaria R$ 150 para compra do fardamento consegue o vestuário completo gratuitamente. O meu objetivo como chefe de Estado é garantir que a educação pública seja a mesma que é ofertada na educação privada”, observou Cameli.

O espaço vai atender à demanda de esporte e cultura da população do São Francisco, com diversas modalidades de esportes e cursos que serão ofertados. Foto: Diego Gurgel/Secom.

De acordo com o titular da educação, Aberson Carvalho, somente no Ciec do São Francisco foram aplicados mais de R$ 1,5 milhão para reforma do centro.

“Além desse Centro Integrado do Esporte, temos obras em andamento já em outros prédios desse tipo na capital. É compromisso do governo dar qualidade de vida à população”, declarou.

Luciano Pereira, morador do Bairro São Francisco, se disse contente com a reinauguração do centro. Foto: Diego Gurgel/Secom.

O morador do bairro São Francisco, Luciano Pereira, conta que o centro era muito utilizado pelos jovens da região, e que, aos poucos, o local foi se desgastando, e agora, com a reforma, muitas pessoas vão se beneficiar do espaço.

“O centro foi muito utilizado, e por conta da falta de manutenção foi fechado. Eu mesmo vou voltar a frequentar esse lugar, agora que está revitalizado para a prática segura de esporte”, disse o jovem.

O que disseram

“Essa reinauguração mostra a presença do Estado ao lado da população. Diversas famílias vão se beneficiar desse espaço”

Mailza, vice-governadora

“Por meio do sistema de compras do Estado, a Seicetur e a SEE viabilizaram a compra dos uniformes escolares da educação pública. Atendemos ao governador e tanto o fardamento do ensino fundamental, médio e das escolas militares vão ser gratuitos para todos os estudantes”

Assurbanípal Mesquita, secretário da Indústria, Comércio, Empreenderismo e Turismo (Seicetur)

“Quero aqui reafirmar meu compromisso com a educação do Estado enquanto deputada federal. Estarei na vanguarda do congresso buscando recursos para contribuir com o governo do Estado”

Socorro Neri, deputada federal

“Estou à disposição da população enquanto estou deputado federal, para contribuir com a qualidade do ensino, pois a educação é o principal meio pelo qual a nossa juventude pode escapar da criminalidade”

Coronel Ulysses, deputado federal

“Represento aqui a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e eu e os demais deputados vamos lutar para que mais espaços como esse sejam entregues à população”

Afonso Fernandes, deputado estadual