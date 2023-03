A partir da próxima segunda-feira, 6 de março, o Sistema de Peticionamento Eletrônico do Ministério Público Federal (MPF) passa a ser acessado por meio do login único na plataforma Gov.br. O sistema é utilizado para o envio de documentos e petições para atuação em expedientes em trâmite no MPF e está disponível pelo site peticionamento.mpf.mp.br.

O novo login por meio da plataforma do governo federal vai garantir mais segurança e praticidade ao cidadão, que poderá acessar diversos serviços públicos com apenas uma conta vinculada ao seu CPF. Atualmente, a plataforma Gov.br traz inúmeras facilidades como, por exemplo, a visualização da carteira de habilitação e outros documentos digitais, solicitação de seguro-desemprego e consulta online a infrações de trânsito, entre outros benefícios.

Caso o usuário ainda não possua uma conta Gov.br, deve acessar o site https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br e fazer o seu cadastro na plataforma. Para utilizar o Sistema de Peticionamento Eletrônico do MPF é necessário aumentar o nível da conta para Prata ou Ouro.