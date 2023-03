Sábado e domingo tem vacinação a pessoas com deficiência

Para dar suporte às prefeituras, alcançando o maior número de pessoas possível, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), vem realizando diversas campanhas de reforço para ampliação de coberturas vacinais, principalmente contra a covid-19 e outras doenças cujos imunizantes de rotina estão disponíveis nos postos de saúde, em todo o Acre.

Neste sábado e domingo, 4 e 5, a coordenação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, em parceria com a coordenação do PNI, realiza, em Rio Branco, uma ação de vacinação destinada a pessoas com deficiência, um dos grupos prioritários da campanha nacional, que devem receber a dose de reforço contra a covid-19, com a bivalente (imunizante que protege contra variantes e subvariantes da doença). A ação se dará no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), e também no Terminal Urbano.

“Será oferecido o reforço vacinal para pessoas com deficiência que já tenham pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19. Também vamos disponibilizar vacinas de rotina oferecidas no calendário vacinal. No Crie, a vacinação será no sábado e domingo, das 8 às 17h; já no terminal só no domingo, no mesmo horário”, explicou a coordenadora da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, Soron Steiner.