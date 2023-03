Ministério dos Transportes anuncia R$ 600 milhões para BR-364

Dilma Tavares/Agência de Notícias do Acre —

Em resposta ao pedido de providências para garantir a trafegabilidade da BR-364, feito nesta quinta-feira, 2, por uma comitiva do Acre integrada por representantes do governo do Estado, bancada federal e deputados estaduais, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que a recuperação e reconstrução da BR-364 contará com R$ 600 milhões, sendo que os serviços de recuperação serão iniciados já neste mês de março, com um contrato de R$ 160 milhões. O ministro disse, inclusive, que ele próprio lançará a ordem de serviço no Estado.

Em nome do governador, secretário Ricardo França (direita) pede ao ministro dos Transportes providências para a BR-364. Foto: Dilma Tavares/Serf“

Corremos aqui, estamos com o contrato de recuperação da BR pronto, agora no mês de março esperamos finalizá-lo e, com esse contrato de manutenção, nós já vamos entrar com as obras”, disse o ministro Renan. Ele adiantou ainda que também está sendo trabalhado “um programa para a reconstrução da BR-364, que é a principal ligação rodoviária entre os municípios do interior e a capital, fundamental para o desenvolvimento econômico, para a saúde e para a mobilidade das pessoas”.

Ao todo, o Orçamento Geral da União de 2023 conta com R$ 191,5 milhões para manutenção das duas rodovias federais que atravessam o Acre, sendo cerca de 160 milhões para a BR-364 e o restante para a BR-317.

Governador pediu providências

Providências para garantir a trafegabilidade e solução definitiva para a BR-364 foram solicitadas pelo governador Gladson Cameli, representado na audiência pelo secretário de Assuntos Federativos do Estado, Ricardo França. “A BR-364 corre o risco de fechar, e não podemos deixar isso acontecer”, alertou o secretário, que também falou de um ofício do governador Cameli com o pedido de providências. Ele saiu da reunião esperançoso com a informação do ministro.

“A preocupação do governo é que a trafegabilidade da BR-364 não cesse e que seja feita uma obra definitiva. Recebemos a notícia do ministro de que serão disponibilizados R$ 600 milhões, agradecemos e aguardamos a ida do ministro para lançar a ordem desses serviços para essa rodovia tão importante para a população do nosso estado”, disse o secretário. Ele lembrou, inclusive, que a recuperação e a própria reconstrução da BR-364 foi uma das prioridades do Acre para as quais o governador Gladson Cameli pediu apoio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encontro de governadores com o presidente, realizado em janeiro deste ano.

Comitiva com integrantes do governo e parlamentares do Acre busca soluções para a BR-364 no Ministério dos Transportes. foto: Dilma Tavares/Serf

Organizador da audiência, o coordenador da bancada federal do Acre, senador Alan Rick, também afirmou que a comitiva saiu satisfeita e contemplada com a informação sobre os recursos previstos para investimentos na rodovia, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). “Temos certeza de que essas obras já iniciam agora em março”, disse, ressaltando também a ida do ministro Renan para o lançamento dos serviços.

Entre os participantes da audiência também estavam o diretor-geral substituto do Dnit, Fabrício Galvão; a diretora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Taynara Martins Barbosa; as deputadas federais Socorro Neri, Antônia Lúcia e Meire Serafim; os deputados federais Gerlen Diniz, Roberto Duarte e Zezinho Barbary; e os deputados estaduais Nicolau Júnior e Emerson Jarude.