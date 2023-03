JV diz que é hora de agradecer a Lula pelos R$600 mi à BR 364

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex), Jorge Viana, pediu reconhecimento ao presidente Lula pela liberação de recursos emergenciais para a BR 364, citando seu exemplo quando governou o Acre “Nunca deixei de agradecer a ajuda que tivemos no governo Fernando Henrique e, claro, nos governos Lula e Dilma. E agora, é hora de todos nós reconhecermos o quanto é importante pro Acre essa posição do governo do presidente Lula”, disse.

Ele se disse “muito feliz” que, mesmo ainda no começo de sua gestão, o governo Lula e Alckmim já se manifestou, por meio do ministro dos Transportes, Renan Filho, garantido recursos, na ordem de R$600 milhões para reconstruir a BR 364.

“Logo depois da posse falei com o ministro Renan Filho sobre o abandono das BR’s. Ele já me falava que essas estradas seriam prioridade no nosso governo”, lembrou JV.

E concluiu: “Quando fui governador e senador, sempre trabalhei para que toda bancada estivesse unida na construção e manutenção da BR 364 e BR 317. É bom ver toda Bancada Federal do Acre reunida, buscando recursos para as BRS”.

