Acre tem 24 mil desalentados, trabalhadores que perderam a esperança do emprego

O número de desalentados no quarto trimestre de 2022 foi de 24 mil pessoas no Acre. Elas são o grupo que já não tem tanta esperança de conseguir um emprego com carteira assinada.

No País, a população desalentada (4 milhões de pessoas) caiu 6,2% (menos 262 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e reduziu 16,6% (menos 793 mil pessoas) frente a igual período de 2021.

A taxa de desocupação do Acre no quarto trimestre de 2022 foi de 10%, recuando 0,1 ponto percentual ante o terceiro trimestre de 2022 (10,1%) e caindo 3,2% frente ao mesmo trimestre de 2022 (13,2%).

O percentual da população ocupada do país trabalhando por conta própria no Brasil foi de 25,6%, no Acre foi de 28%. No 4º trimestre de 2022, 61,1% dos empregados do setor privado tinham carteira de trabalho assinada.

