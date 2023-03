Projeto Onças do Iguaçu tem resultados promissores em 2022

De acordo com as estimativas realizadas pela equipe do Projeto Onças do Iguaçu, nos últimos anos, aumentou o número de onças-pintadas no Parque Nacional do Iguaçu, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O censo de 2022 já foi realizado e está em fase de análise de dados pelas equipes responsáveis, portanto, ainda não foi divulgado, mas os dados preliminares indicam um cenário positivo para a preservação da espécie.

O censo da população de onças no parque é realizado a cada dois anos e de forma binacional, sendo amostradas as áreas no Corredor Verde, que engloba Brasil e Argentina. O trabalho é realizado pelo Projeto Onças do Iguaçu e pelo Projeto Yaguareté.

Em 2022, foram registradas 35 onças-pintadas, 26 adultos e 9 filhotes. Entre elas, 11 foram registros inéditos para o parque, o que indica aumento de 73% em relação ao ano anterior. A coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu e doutora em zoologia, Yara Barros, afirma: “Esse resultado é bastante animador, pois pode indicar um aumento real da população, mas isso só será confirmado após a análise dos dados do Censo 2022”.

No total, foram feitos 379 registros da espécie, pois, além do censo bianual, são posicionadas armadilhas fotográficas em tempo integral, que fazem parte do monitoramento contínuo da fauna da Unidade de Conservação. O censo completo tem previsão de ser divulgado entre os meses de junho e julho deste ano.