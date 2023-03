Programa de aposentadoria voluntária teve mais de 120 adesões na Prefeitura de Rio Branco

No dia 28 de fevereiro de 2023 encerrou-se o Programa de Incentivo à Aposentadoria (PIA), lançado pela Prefeitura de Rio Branco. Segundo informações divulgadas pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPREV), mais de 120 processos de aposentadoria foram abertos durante o período em que o programa esteve em vigor, com mais de 50 funcionários já tendo se aposentado.

O PIA foi criado com o objetivo de incentivar os servidores públicos municipais a se aposentarem, visando a renovação do quadro de funcionários e a redução de despesas com a folha de pagamento. A iniciativa foi bem recebida pelos servidores, que enxergaram no programa uma oportunidade para planejar a aposentadoria e garantir um futuro mais tranquilo.

Durante os meses em que o programa esteve em vigor, a Prefeitura de Rio Branco realizou diversas ações para incentivar a adesão, como palestras informativas e atendimento personalizado aos interessados em se aposentar. Essas ações foram fundamentais para o sucesso do programa e para o aumento no número de processos abertos.

Apesar de ter chegado ao fim, o PIA deixou um legado importante para a municipalidade, como a abertura para a renovação do quadro de funcionários e a redução de despesas com a folha de pagamento. Além disso, a iniciativa também proporcionou aos servidores a oportunidade de se aposentar de forma planejada e com incentivos financeiros, contribuindo para uma transição mais tranquila para a vida pós-trabalho.

“A Prefeitura de Rio Branco agradece a todos os servidores que aderiram ao Programa de Incentivo à aposentadoria e reforça o compromisso de continuar trabalhando em prol de uma administração pública mais eficiente e sustentável. A cidade se despede do programa com um saldo positivo e a certeza de que medidas como essa são fundamentais para garantir a saúde financeira da cidade e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãosa”, ressaltou o diretor-presidente do RBPrev, Oswaldo Rodrigues.