Para quem tem talento musical e sonha em servir à Marinha do Brasil, há uma oportunidade de ingresso na Força. Estão abertas, até o dia 30 de março, as inscrições para o Concurso de Sargento Músico do Corpo de Fuzileiros Navais. A seleção oferece 19 vagas para diversos naipes, como clarinete alto em Mib, flautim em dó, requinta, teclado, entre outros.