Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou nesta segunda, 27, o edital de convocação para cadastro reserva da Ecops, a Empresa Pública de Cruzeiro do Sul.

O edital contempla diferentes áreas como gari, arquiteto, biólogo e servente de limpeza entre outros. Dezenas de vagas são ofertadas no edital publicado.

“O edital segue o mesmo roteiro dos editais da educação e da saúde em que as pessoas serão convocadas a partir das demandas das secretarias”, explica Élter Nobrega, diretor da Ecops.

As pessoas serão convocadas a partir das demandas das secretarias que irá convocar as pessoas conforme as necessidades forem surgindo.

A Inscrição será on-line, tendo início na próxima quarta, dia 1 e finaliza no dia 7. O resultado será divulgado no dia 20.

“Experiencias como esta já existem, precisamos trazer a modernização da prefeitura com maior eficiência. Tenho certeza de que este modelo de empresa pública vai trazer benefício para nossa sociedade”, concluiu Elter.

O prefeito Zequinha explicou sobre o funcionamento e o objetivo da Ecops: “Definimos a partir da reforma administrativa a necessidade de modernizar as ações do serviço público. Uma das definições foi a criação de empresa pública que vai prestar serviços. É importante ressaltar que não tem qualquer relação com empresas ou Ongs que tenham passado por Cruzeiro do Sul”, disse. “A Ecops é uma empresa pública genuinamente cruzeirense, criada a partir de pessoas que residem aqui e que tem uma experiência de como funciona uma empresa pública, como é o caso do vereador Élter que tem muitos anos de experiência nesta área”.“Iremos assinar um termo de parceria técnica com essa empresa para os trabalhos de manutenção. Um corpo técnico irá contratar pessoas a partir das demandas que forem surgindo, nos setores de obras e meio ambiente e nas mais variadas áreas”, completou.“As prioridades vão vir a partir das demandas solicitadas pela sociedade e pelo planejamento que temos no dia a dia para serviços como limpeza pública e coleta de lixo, asfalto, tapa buraco e outras que surgirem”, finalizou o prefeito.