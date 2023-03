Cão farejador da Civil localiza mais de dois quilos de folha de coca

Ascom/PCAC —

Nesta quinta-feira, 02, agentes da Polícia Civil do Acre (PCAC) com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC), apreendeu dois quilos e 100 gramas de folha de coca no pátio do despacho dos correios em Rio Branco.

A ação que é feita rotineiramente teve a participação da cadela Gana, pois em meio a milhares de encomendas o animal despertou interesse em uma caixa, e ao ser averiguada, constatou o ilícito que seria transportado da capital acreana com destino a Porto Velho (RO).

Esse trabalho vem se intensificando nos últimos meses, com identificação e apreensão de drogas, e graças à colaboração da área de segurança corporativa dos Correios, os resultados obtidos para coibir o tráfico de drogas tem surtido efeito.

A PCAC está fazendo todo o levantamento para identificar a procedência desse material ilícito apreendido, pois a partir de uma apreensão, inicia-se uma investigação que corre em sigilo, visando chegar aos responsáveis pela traficância do entorpecente.

A Polícia Judiciária mantém o canal aberto ao público para denúncias, em que o cidadão pode enviar mensagens pelo WhatsApp com o número (68) 99921-1111, relatando sua denúncia ou até mesmo ligar para esse número de telefone. Vale salientar que a Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante