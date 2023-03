niciando as ações voltadas para o Março Mulher, como ficou conhecido o mês de março após a sanção da Lei Municipal Nº 2.424, que estende o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8, para todo o mês, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), convida a toda a população, em especial as mulheres, para participar dos eventos previstos até dia 31.

Para iniciar a programação, do dia 1º até 7 de março, serão realizada atividades no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros: Cidade Nova, Cidade do Povo, Tancredo Neves, Rui Lino, São Francisco, Santa Helena, Sobral e Calafate, casas de acolhimento, Centro Pop, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Unidades de Saúde.

Nesses encontros, a população poderá participar de rodas de conversa para trabalhar a conscientização referente aos cinco tipos de violências contra a mulher e seus direitos, além de conhecer mais sobre a criação da Lei Keyla Viviane dos Santos, por meio dos grupos de convivência de mulheres.

Ao longo do mês, também haverá a distribuição de panfletos informativos, divulgação dos serviços e atendimentos do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, a Casa Rosa Mulher, entre outras várias ações.

Este ano o slogan para o Março Mulher é: Pelos Direitos e Dignidade das Mulheres.

“A programação está recehada de ações para que as mulheres conheçam seus direitos e estaremos em todos os lugares para que elas possam participar e se conscientizar sobre seus benefícios. Precisamos levar infrmação às mulheres”, disse Rila Freze, diretora do departamento de Direitos Humanos da SASDH.

Março Mulher

Sancionada pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em 5 de maio de 2022, a Lei Municipal Nº 2.424 instituiu o março como o Mês da Mulher na capital. A ideia do “Março Mulher” foi de não só homenagear o público feminino, como também de intensificar e promover políticas públicas voltadas para à mulher.

Entre as ações que serão realizadas pela gestão, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no Março Mulher, estão às discussões sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, o incentivo à participação das mulheres nos espaços de poder, campanhas de saúde, atividades de lazer, atividades culturais, atividades físicas, empoderamento econômico, entre outros.

Vale ressaltar que as ações estarão sob responsabilidade do Departamento de Políticas para Mulheres, que está vinculado à Diretoria de Direitos Humanos da SASDH, que estarão realizando ações em toda a capital.

O “Março Mulher” faz parte do calendário anual de eventos do município de Rio Branco, conforme a Lei 2.424, de 5 de maio de 2022, onde prevê as garantias orçamentárias para a realização das ações.