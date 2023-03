O vereador Francisco Piaba (União Brasil) utilizou a tribuna da Câmara de Rio Branco na manhã de terça-feira, 28, para falar sobre o serviço oferecido na Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no Benfica, próximo ao Ramal do Canil. Segundo o parlamentar, a comunidade está reclamando da demora no atendimento.

“Apesar do nosso apelo, nada ainda foi resolvido para solucionar o problema. As pessoas estão chegando duas horas da madrugada para conseguir uma ficha para que possam ser consultadas, eles passam a noite toda na unidade de Saúde. Quem busca atendimento tem que ficar em uma quadra próxima, pois o posto está sendo reformado”, frisou Piaba.

O parlamentar espera que providências sejam tomadas pela gestão municipal. “Pedimos mais uma vez que a Secretaria de Saúde da Capital olhe com carinho para aquele povo tão sofrido, que vem de tão longe em busca dos serviços oferecidos naquela UBS. Que sejam disponibilizadas mais fichas para atendimento. Tenho certeza que o prefeito Tião Bocalom também irá atender a nossa solicitação”, concluiu o vereador. (Assessoria)