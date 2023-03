O deputado Tadeu Hassem disse nesta quarta-feira (1) que a implantação do IML no Alto Acre é compromisso do governo do Estado.

Ele também destacou que é necessário realmente manutenção nas BRs do Acre. Na BR-317 a situação é “difícil” e muitos acidentes vem acontecendo.

Ele se reuniu com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, com quem debateu melhorias para a região do Alto Acre. “Ele informou que o DNIT receberá valor significativo em 2023”, disse o parlamentar.

