O Mês da Mulher começou com uma importante conquista para a implementação e fortalecimento de políticas públicas voltadas às acreanas. Nesta quarta-feira, 1°, o governador Gladson Cameli empossou Márdhia El-Shawwa como nova secretária de Estado da Mulher, durante solenidade realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), em Rio Branco.Assegurar o direito das mulheres e lutar contra a violência doméstica, principalmente o enfrentamento ao feminicídio, estão entre as prioridades da atual administração estadual.

“A criação da Secretaria da Mulher é um compromisso nosso com todas as mulheres. Queremos deixar para trás estatísticas que não são favoráveis e tornar o Acre um lugar seguro para que as mulheres possam viver em paz”, afirmou Gladson.

Delegada aposentada da Polícia Civil, Márdhia El-Shawwa atuou durante muitos anos na defesa das mulheres em situação de vulnerabilidade social. A gestora enumerou ações que serão realizadas nos primeiros cem dias de governo.

“Vamos fortalecer nossos núcleos do interior e inaugurar três unidades da Casa Mulher Brasileira, além de transversalizar nossas políticas para as mulheres”, informou.

A vice-governadora reafirmou o empenho do Estado em prol da população feminina. “Esperamos que a criação desta secretaria seja um marco no combate à violência contra a mulher. Temos um trabalho que será desenvolvido a curto, médio e longo prazo, para que possamos superar esta situação”, disse Mailza.

Geovana Castelo Branco, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, parabenizou a iniciativa do governo do Estado. “Hoje é um momento de comemoração. Precisamos avançar com políticas públicas que sejam eficazes e ajudem as nossas mulheres”, declarou.

Programa Acolhe

A solenidade também foi marcada pela assinatura do termo de compromisso para implantação do Programa Acolhe, do Instituto Avon. A iniciativa está presente em mais de 300 municípios brasileiros e oferece assistência gratuita às mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes.

“No ano passado, acompanhamos mais de 500 mulheres e dependentes. Oferecemos hospedagem temporária em hotéis, assistência social, psicológica e jurídica para essas mulheres”, explicou Daniela Marques, representante do Instituto Avon.

A cerimônia contou com a presença da defensora-geral do Estado, Simone Santiago; da procuradora-geral adjunta do Ministério Público do Acre, Rita de Cássia Nogueira; da procuradora de justiça Patrícia Rêgo; da deputada estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Michelle Melo; da vice-presidente da Fieac, Raimunda Holanda; e do desembargador do Tribunal de Justiça do Acre, Júnior Alberto; entre outras autoridades.

O que disseram

“Não tenho dúvidas de que será feito um grande trabalho no fortalecimento e desenvolvimento de políticas públicas voltadas às mulheres, principalmente no enfrentamento à violência.”

Rita de Cássia Nogueira, procuradora-geral adjunta do MPAC

“É possível ter um estado livre de violência, e hoje demos um importante passo para alcançar esse objetivo, com a reativação da Secretaria da Mulher.”

Patrícia Rêgo, procuradora de justiça do MPAC

“A volta dessa secretaria contou com o apoio de 23 deputados estaduais. Espero que daqui a quatro anos possamos estar comemorando resultados positivos para as nossas mulheres.”

Michelle Melo, deputada estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa

“Com todo o conhecimento e experiência que a delegada Márdhia possui, tenho certeza do excelente trabalho que será feito em defesa das mulheres.”

Júnior Alberto, desembargador do Tribunal de Justiça do Acre