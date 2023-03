Com um investimento de R$ 500 mil, a Energisa entregou as obras de modernização e eficientização da iluminação pública nos municípios de Acrelândia e de Rodrigues Alves. Ao todo, o projeto realizou a substituição de 300 pontos de iluminação nos dois municípios. A economia na conta de energia das prefeituras pode chegar até R$ 210 mil por ano.

As obras realizadas são escolhidas por meio da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética, realizada anualmente pela Energisa. Os projetos contemplam a substituição das luminárias existentes em vias públicas indicadas pelas prefeituras por luminárias de LED, mais modernas, duráveis, com menor consumo de energia elétrica e proporcionam um maior fluxo luminoso.

Em 2022, foram investidos R$ 1,6 milhão na substituição das luminárias existentes por luminárias de LED, mais modernas e duráveis nos municípios de Plácido de Castro, Assis Brasil, Porto Acre, Bujari, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri. Estes projetos previu a substituição de mais de mil pontos de iluminação nos sete municípios, resultando em uma economia anual de aproximadamente de R$ 730 mil.

De acordo com o especialista em eficiência energética da Energisa Acre, Antônio Carlos Alves, projetos como esses beneficiam toda a sociedade. “Propiciando às prefeituras a redução do consumo de energia elétrica, assim como o custo de manutenção de seus parques de iluminação pública, além de oferecer aos usuários vias mais iluminadas”.

Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o processo de iluminação pública é de inteira responsabilidade das prefeituras. Assim, o próprio município é responsável pela elaboração de projeto, implantação, expansão, atendimento, operação e manutenção dos sistemas de iluminação pública (luminárias acesas durante o dia ou apagadas durante a noite, por exemplo).

A Energisa continua arrecadando a contribuição de iluminação pública (CIP) através das contas de energia, repassando integralmente os valores à sua prefeitura municipal.