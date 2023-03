O deputado Fagner Calegário disse nesta quarta-feira (1) está atento ao que Michele Melo, Líder do Governo na Aleac, tem dito acerca dos terceirizados no Acre.

Ele lembrou que esses trabalhadores sofrem com os atrasos salariais. “Essa luta é nossa e fico feliz que a liderança do governo dizer que está empenhada para que o dinheiro possa sair”, disse.

