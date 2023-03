Na noite desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 22h30, a PRF realizava procedimentos de fiscalização na BR 364 no município de Rio Branco quando deu ordem de parada a um ônibus na altura do km 115. Durante verificações dos passageiros do veículo, notou-se nervosismo e histórias desconexas contadas por uma das passageiras e, após verificações, foi constatado que, presos junto ao seu corpo, estavam escondidos aproximadamente 460 gramas de substância análoga à skunk e 80 gramas de substância análoga à cloridrato de cocaína.

A conduta foi enquadrada em tráfico de drogas e uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, juntamente com todos os seus pertences e com o ilícito apreendido, para prosseguimento dos procedimentos legais cabíveis.

Ainda na altura do km 115, em uma abordagem a outro ônibus pouco tempo depois da abordagem anterior, a mesma equipe PRF realizou procedimentos de fiscalização padrão dos passageiros do veículo e, após verificações, também foram encontrados, escondidos entre os pertences de uma das passageiras do veículo (uma caixa de som por exemplo), aproximadamente 10,7 kg de substância análoga à cocaína.

Esta conduta também foi enquadrada em tráfico de drogas de acordo com o Código Penal brasileiro e uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, juntamente com seus pertences e todo o ilícito apreendido, para os devidos procedimentos legais.

Categoria