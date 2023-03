Acre consolida o Centro de Operações de Emergências em Saúde

Visando ao enfrentamento de emergências em saúde pública, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), publicou na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta terça-feira, 28, a definição de estruturação do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes).

Segundo o coordenador, Edvan Meneses, o objetivo é levantar informações que subsidiarão as tomadas de decisões por parte de gestores e técnicos da Saúde, bem como a definição de estratégias, ações adequadas e oportunas em caso de surgimento de emergências.

“Consideramos emergência em saúde pública todo e qualquer evento que provoque a desassistência da população: doenças epidemiológicas como, por exemplo, a covid-19 e a monkeypox, desastres naturais, enchentes, entre outros. Reunimos dados e transformamos em ações efetivas, afim de prestar a assistência necessária”, frisou.

Sobre a estruturação:

O Coes ficou dividido da seguinte maneira: membros efetivos, que têm a atribuição de elaborar, planejar, fiscalizar e controlar medidas a serem empregadas no manejo das emergências; membros deliberativos, com a função de mobilizar os setores competentes, deliberar planos, programações, medidas e propostas; e, por fim, membros consultivos, chamados sempre que necessário para fins de assessoria dos trabalhos organizados pelo centro.

Participam de forma colaborativa e consultiva o Conselho Estadual de Saúde (CES), os distritos sanitários especiais indígenas do Alto Rio Juruá e do Alto Rio Purus, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Acre (Cosems/AC) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.